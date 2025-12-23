Defne Samyeli: Sadece bir partiye katıldım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu madde kullanımı ve teminine ilişkin soruşturma sürüyor.

Televizyon dünyasına yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alındı, birçoğu da tutuklandı.

Operasyonun son dalgasında dün akşam (22 Aralık) saatlerinde film yapımcısı ve ünlülerin uyuşturucu kullandığı ileri sürülen 'Kütüphane' isimli mekanın sahibi Umut Evirgen, gözaltına alındı.

2 ÜNLÜ İSİM DAHA GÖZALTINDA

Evirgen'in, oyuncu eşi Alina Boz'un oyununu izlemek için gittiği merkezde gözaltına alındığı öğrenildi.

Uzun yıllardır adliye muhabirliğiyle tanınan Emrullah Erdinç de gözaltına alınan diğer ekran yüzü oldu.

Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğu iddia edilirken önümüzdeki günlerde çok sayıda gözaltı işlemi bekleniyor.

DEFNE SAMYELİ'DEN AÇIKLAMA

Bu süreçte isimleri geçen en ünlü isimlerden biri de Defne Samyeli ve kızları Derin ve Deren Talu kardeşler...

Bu kapsamda iddialara cevap veren Defne Samyeli, X hesabından bir açıklama yaptı.

Ünlülerin yer aldığı uyuşturucu partilerinden sadece bir tanesine katıldığını belirten Samyeli, şunları söyledi:

"GARİPOĞLU'NUN EVİNDE TEK BİR PARTİYE KATILDIM"

"Kasım Garipoğlu'nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin'in geçen sene eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım, Şevval'i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval'in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik.

"KATILDIĞIM PARTİDE UYUŞTURUCU KULLANILMADI"

Katıldığım ve gözlemlediğim partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum, zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan'ı kaybettik.

"AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI"

Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu'nun şoförü sanki 'uyuşturucu partilerine katılanlardan' biriymişim gibi ifade vermiş iması, hem çok çirkin hem çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir.

At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum:

Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp, gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen 'magazin şehveti'ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim."