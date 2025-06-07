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Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayramlaşma ziyaretleri, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde parti genel merkezlerinde gerçekleşmeye başladı.

Bu kapsamda da DEM heyeti, bayramlaşmak üzere MHP Genel Merkezi'ne geldi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti heyeti, MHPi’yi ziyaret etti.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı Balsak ile PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner’in bulunduğu konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından Topcu, DEM Parti heyetine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen eşyaların bulunduğu "Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu"nu gezdirerek bilgi verdi.

Ziyarette Terörsüz Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar verilirken MHP, bayramdan sonra sürecin hızlanacağını belirtti.

"SAYIN BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI ÇOK DEĞERLİYDİ"

Bayramların barışın konuşulduğu ve sağlandığı süreçler olduğunu aktaran DEM Parti Milletvekili Uçar, barışa dair de güçlü bir iradenin çıktığını ifade ederek, "Bu noktada barışa da demokrasiye de sahip çıkmamız gereken bir süreçteyiz. Sayın Bahçeli'nin öbür tarafta komisyon noktasındaki çıkışı da çok değerliydi.

Komisyonun kurulması hem sürecin toplumsallaşması açısından hem de bu sürecin hukuki boyutuyla zeminini sağlamlaştırma açısından önemliydi." ifadelerine yer verdi.

"KANGREN HALİNE GELEN BU PROBLEM ÇÖZÜLMELİ"

Liderliğin en temel özelliklerinden bir tanesinin kararlı ve tutarlı olunması olduğunun altını çizen Topcu ise "O zaman ne söylediyse aynen dikkat ettiyseniz tutarlı bir biçimde bunları devam ettirdi. Tabii bütün her şeyi bir kenara bırakıp eğer ülkenin geleceği bu milletin bu devletin geleceği söz konusu olduğunda kararlılıkla tutarlılıkla yapılması lazım.

Tabii bu işin demin ifade ettiğiniz gibi bir tek Milliyetçi Hareket Partisi'yle yapılması da mümkün değil. Sizler de gerçekten önemli destek verdiniz. Biz de teşekkür ediyoruz. Dün yine Sayın Liderimizin bayram mesajında Sayın Alparslan Türkeş'in mezarından yaptığı çağrıda, ‘Evet, bu herkesin bütün partilerin Türkiye partisi olması lazım ve bunun için de çalışılması lazım.’

Burada siyaset yapıyoruz, burası için bu millet için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve çözüm yeri de neresi aslında meclis. Orada bir uzlaşı içine girilmesi lazım. Artık kangren haline gelen bu problemin de çözülmesi lazım.

Çok güzel başlangıçlar yapıldı ve devam da ediyor aslında. Başladı artık. Onun için de bütün gayretler de görülüyor. Kimlerin ne yaptığı, nasıl bir çaba içerisinde olduğu. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Zaten artık Meclis'e de geçtikten sonra olayın daha hızlı bir şekilde devam edeceğini de düşünüyoruz." diye konuştu.

"SÜRECE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

DEM Parti ise "Barışa da bu sürece de sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

İKİNCİ ZİYARET AK PARTİ'DEN

DEM heyetini ağırlayan MHP akabinde ise AK Parti'yi ağırladı. DEM ziyaretinde olduğu gibi AK Parti ziyaretinde de Terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı.