DEM Parti: Herkes hassasiyet göstermeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci ilerlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti.

Akabinde de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitmişti.

Partiden görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi;

"GÜNCEL SORUNLARI KAPSAYACAK BİR UFUK OLUŞTURMALIYIZ"

İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor.



Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir.



Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.



Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

"CİDDİ BİR ÇABA SARF EDİYORUZ"

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz.



Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır.



Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

"HERKES SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET ETMELİ"