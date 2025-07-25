DEM Parti heyeti yeniden İmralı'ya gitti

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

30 PKK'lı grubun Süleymaniye'de silahlarını yakmasının ardından, Meclis'te komisyon kurulması için çalışmalar da başladı.

Bu kapsamda da DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti turuna çıktı ve tek tek liderlerle bir araya geldi.

BİR KEZ DAHA İMRALI'YA GİDİLDİ

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti.

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol yer alıyor.

Heyetin siyasi parti turlarını tamamladıktan sonra yeniden İmralı'ya gidecekleri ve Abdullah Öcalan'a bilgi verecekleri öğrenilmişti.

SÜREÇ HIZLANDI

1 Ekim 2024'te TBMM'de bir tokalaşma ile başlayan ve tarihi çağrılar ile devam eden süreçte PKK'lı bir grup, 11 Temmuz'da Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Büyük bir kırılma olarak tarihe geçen bu silah imha töreninden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir konuşma yaparak Türk, Kürt, Arap kardeşliği vurgusu yaparak sürecin nihayete ermesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bu kapsamda yakın zamanda TBMM'de komisyon kurulması ve yasal bazı adımların atılması bekleniyor.