PKK, silahlarını yaktı: Geriye boşaltılacak kamplar kaldı

Türkiye Yüzyılı taçlandırılıyor, ülkemiz için büyük bir tümör haline gelen terör sorunu sona eriyor...

Artık "Terörsüz Türkiye" hayali gerçek oluyor.

Terör örgütü PKK, silah bıraktı.

PKK'nın silah bırakması ise terörden beslenen lobilerin kaybettiğini de gösterdi.

Terörsüz Türkiye ile zaferin adı "Türkiye" oldu...

SİLAHLAR SÜLEYMANİYE'DE İMHA EDİLDİ

PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

BÜYÜK BİR KAZANA ATILAN SİLAHLAR YAKILDI

PKK'lılar burada, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

SIRA KAMPLARDA

30 PKK'lı grubun silahlarını yakmasının ardından gözler, Kuzey Irak'taki kamplara çevrildi.

Bu kampların da kısa süre içerisinde boşaltılmaya başlanması bekleniyor.

11 tane kamp bulunuyor ve bunların arasında da en önemli olanı Zap..

Bu kamp, örgüt içerisinde önemli olarak değerlendiriliyor.

Sadece Zap değil; Sinat, Haftanin, Gara, Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan ve Etruş kampları da kısa süre içerisinde boşaltılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KAMPLAR TAMAMEN BOŞALTILACAK

Birçok alan için kullanılan bu kamplar, terörsüz Türkiye süreciyle beraber devre dışı kalacak.

Bu kampların çoğu, cephanelik olarak kullanıldı.

PKK'nın en önemli 3 kampı daha Kuzey Irak'ta bulunuyor.

Sincar kampı ve Musul yakınlarında yer alan Mahmur Kampı da, örgütün bazı sözde üst düzey yöneticilerinin kaldığı kamplar arasında yer alıyor.

Mahmur Kampı'nda da sadece 15 bin kişinin kaldığı biliniyor.

Terörsüz Türkiye hayalinin gerçek olmasının ardından da kamplara dair tek bir iz bile kalmayacak.