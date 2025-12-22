DEM Parti İmralı Heyeti'nden CHP'ye ziyaret

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Süreç kapsamında kritik adımlar atılırken DEM Parti'nin siyasi parti turları da sürüyor.

MHP İLE GÖRÜŞME TAMAMLANDI

Bu kapsamda da sürecin mimarları arasında olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde DEM Parti'nin İmralı heyetiyle bir araya geldi.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde; Faik Özgür Erol, Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı.

HEYET, AK PARTİ İLE GÖRÜŞTÜ

DEM Parti İmralı Heyeti TBMM'de, AK Parti'ye de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol bulundu.

SIRADAKİ GÖRÜŞME CHP İLE

DEM Parti İmralı Heyeti, son olarak bugün CHP ziyareti kapsamında, partinin genel merkezine geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, heyeti genel merkez önünde karşıladı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİLER

Heyet, ziyaretleri kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Heyetin CHP'ye geçtiğimiz hafta başında yapmayı planladığı görüşme, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Görüşme sonrası açıklama yapan ilk isim, Özgür Özel oldu. Sözlerine Leyla Zana ile başlayan Özel, şöyle dedi;

"Sayın Leyla Zana'ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez. Ben kendisini arayarak da bu duygularımı ifade etmek istemiştim. Ancak o günlerde bizim içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı bir telefon irtibatı sağlayamadık. Ama bu konudaki iyi dileklerimizi, duyduğumuz üzüntüyü ve olaya yönelik kınama ifadelerimizi içeride ifade ettim.

Bir kez de burada kamuoyunun önünde ifade etmek istiyorum. Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da, kültürümüze de aykırıdır.

"BU TOPRAKLARDA KARDEŞLİĞİN HAKİM OLMASINI UMUT EDİYORUZ"

Bugüne kadarki süreci ve bundan sonrasını değerlendirdik. Bugün saat 16.00'da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyet, komisyonun rapor yazım sürecini ve bu süreçte nasıl bir çalışma prensibi ve takvimi içinde yer alacaklarını görüşmek üzere toplanacak. Partimizi de orada yine grup başkanvekilimiz Murat Emir temsil edecek.

Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği Türkiye'nin hem Terörsüz Türkiye hedefini hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek birbirinin peşine değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını, kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak ve Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza Türk'ün de, Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz."

PERVİN BULDAN: CHP'NİN YAPICI ROLÜNÜ ÖNEMSİYORUZ

Özel'den sonra sözü alan Pervin Buldan, CHP'nin yapıcı rolünü önemsediklerini ve görüşmenin de oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Buldan, açıklamalarında ayrıca şu sözleri kullandı:

Çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizin altını önemle çizmek isterim. Sürecin geldiği aşamaları detaylı bir şekilde tartıştık ve konuştuk. Bu kadar tarihsel bir dönemeçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Bu yüzden bugün buradayız.



Çünkü Kürt sorunu siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur diye ifade etmek istiyorum. Barış elbette ki Türkiye'ye yakışan bir şey. Uzun yıllar çatışmalı bir süreç yaşadık bu ülkede.

"BARIŞI 86 MİLYON İNSANA ARMAĞAN ETMEK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Bu coğrafyada çokça kan aktı. Anneler ağladı. Gencecik insanlar toprağın altına girdi. Gencecik bedenler toprağın altına girdi. Dolayısıyla bundan sonra böylesi bir sürecin yaşanmaması için hepimizin elini artık gövdesini taşın altına koyma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.



Dolayısıyla bu meselede emeği geçen herkesin emeğinin kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Barışı hep birlikte 86 milyon insana armağan etmek hepimizin görevidir diye bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Bu görüşmeyi gerçekten çok önemsediğimizi belirteyim. Sayın Genel Başkan'a ve heyetine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum ve size de teşekkür ediyorum.

"CHP, BU SÜREÇTE BU ROLÜ OLUMLU ŞEKİLDE OYNAMAYA DEVAM EDECEK İRADEYİ GÖSTERİYOR"

Mithat Sancar ise şunları söyledi: