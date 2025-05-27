DEM Parti, MHP ile görüşecek

Haber Merkezi

Terörsüz Türkiye süreci yeni adımlarla devam ediyor.

PKK'nın kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamasının ardından DEM parti, siyasi parti turuna bir kez daha başladı.

Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri ile görüşecek.

ATILACAK ADIMLAR MASADA

Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılacak.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ DE MASADA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaya yatırılacak.

Ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışcverişinde bulunucak.

Görüşme saat 11.30'da başlayacak.

DEM Parti heyetinin bu hafta içinde AK Parti grubuyla da görüşmesi bekleniyor.