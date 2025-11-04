DEM Parti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Cengiz Çiçek, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
- AİHM, Demirtaş için hak ihlali kararı verdi ve bu karar kesinleşti.
- DEM Parti, bu kararın ardından Demirtaş’ın tahliye edilmesi için çabalarını sürdürüyor.
Selahattin Demirtaş için tahliye talebi...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da Demirtaş için yeni bir ihlal kararı vermişti.
Kararın ardından DEM Parti tahliye talebinde bulunsa da Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi reddetmişti.
TAHLİYE TALEP EDİLDİ
AİHM Paneli, Türkiye’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararı hakkında AİHM Büyük Daire’de yeniden ele alınması talebiyle geçen ay yaptığı itirazını reddetti.
AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.
Kararın kesinleşmesi üzerine Demirtaş'ın avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yaparak tahliye taleplerini iletti.
Bu gelişmelerin akabinde DEM Parti cephesinden yeni bir açıklama geldi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
DEM, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK
"Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekilimiz Cengiz Çiçek, yarın (5 Kasım Çarşamba) Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecektir. Heyetimiz görüşmenin ardından saat 14.00’te cezaevi önünde açıklama yapacaktır.
Ayrıca Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş, Kandıra Cezaevinde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek ve saat 15.00’te açıklama yapacaktır."