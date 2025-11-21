DEM Parti'den CHP'nin İmralı kararına tepki: Tarih yazacak

Kritik toplantı başladı...

'Terörsüz Türkiye' sürecinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'nın 18'incisi saat 14.15'te başladı.

GÜNDEM İMRALI ZİYARETİ

Görüşmenin ana gündem maddesini İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret oluşturuyor.

Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim." çıkışıyla siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelmişti.

CHP, İMRALI'YA GİTMEYECEK

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İmralı'ya gidiş ile ilgili "Partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz." diyerek ziyarete katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

AK PARTİ'DEN İMRALI ZİYARETİNE YEŞİL IŞIK

Komisyonun İmralı'ya gidilmesi önerisini karara bağlayacağı toplantı öncesi AK Parti, tavrını belirledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Oylama olursa olumlu oy vereceğizç" ifadelerini kullandı.

CHP'YE SERT TEPKİ

DEM Parti, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararına tepki gösterdi.

"TARİH YAZACAK"

İmralı'ya gidecek heyette yer alacak DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit yaptığı açıklamada, "Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak. Yüz yıllık bir meselenin çözümüne hiç olmadığımız kadar yaklaşmışken bu fırsatı heba etmenin telafisi olmaz." dedi.

"BU BİR SEÇİM, OY MESELESİ DEĞİL"

DEM Parti adına konuşan Gülistan Koçyiğit, CHP'nin kararına tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Tarihi cesurlar yazar. Ve bugün biz tarihi eşikteyiz ve tarih yazıyoruz. Demokratik cumhuriyetin inşası için sorumluluk alacak mıyız, almayacak mıyız? Tarih, sorumluluk almayanları da yazacak. Bu bir seçim, oy meselesi değil. Geleceğimizi konuşuyoruz. Siyaset üstü bakmamız gereken bir yerdeyiz. Sorunun etrafında dolanamayız. Sorunu halı altına süpürerek çözümü bir kez daha ıskalayamayız. Sorunun bir muhatabı var. Tek bir çağrısıyla örgütünü feshetmiş bir örgüt lideri, sorunun baş aktörü var. Komisyon gerçekten muhatabıyla buluşmalı ve yol haritasının zeminini oluşturmalı. Barış istemek sadece barış istiyorum demekle olmaz. Mesele bir ısrardan ibaret değildir. Mesele, gelecektir. Öcalan’ı dinlemeden bu sürecin ilerlemesi mümkün değildir. Halkını sevmek güncel siyasetten değil ülkenin geleceğine bakmaktan geçer.