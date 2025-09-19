DEM Parti'den gerilimli toplantı sonrası açıklama: Komisyondan ayrılmadık

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor...

Terör dönemine son vermek için kurulan komisyon, 11'inci kez toplandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarını dinledi.

Söz alan İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek'in ifadeleri, komisyonda gerginliğe neden oldu.

Şimşek'in, "Devletin gücünü eline alarak kimi yapıların yanlışlar yaptığını biliyoruz. Ama aynı zamanda Kürt halkı adına ortaya çıktığını iddia eden PKK'nın da Kürtlere büyük zararlar verdiğini biliyoruz." ifadeleri DEM'li komisyon üyelerini kızdırdı.

Komisyonda tansiyon artarken DEM'li üyeler, toplantı salonunu terk etti.

Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ardından DEM'in komisyondan ayrılıp ayrılmayacağı sorularını akıllara getirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan DEM Parti, komisyondan ayrılığın gündemde olmadığına dikkat çekti.

"BARIŞA HİZMET ETMEYEN ZEHİRLİ BİR DİL KULLANILDI"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki bugün komisyonda dinlenen bir kurum temsilcisi, barışa hizmet etmeyen zehirli bir dil ve çözüm karşıtı bir tutum sergilemiştir. Davetli, konuşması boyunca çözümsüzlüğe hizmet eden, ayrıştırıcı ve son derece sorunlu bir dil kullanmıştır. Çözüm ve barış için toplanan komisyona adeta “barış nasıl olmaz?” sunumu yapmıştır.

"SADECE BİZİ DEĞİL DİĞER VEKİLLERİ DE RAHATSIZ ETTİ"

Davetlinin kullandığı şiddet dolu, eril, cinsiyetçi ve nefret içeren dil sadece DEM Partili komisyon üyelerini değil, diğer partilerden birçok milletvekilini de ciddi şekilde rahatsız etmiştir.

"KOMİSYONDAN ÇEKİLMEDİK"

Bu kapsamda, bugün yaşanan gerilime dair basında çıkan 'DEM Parti komisyonu terk etti' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etmek istiyoruz.

Komisyondan çekilmedik; söz konusu davetlinin zehirli dilde ısrar etmesi üzerine, barışın diline dikkat çekmek üzere bu kişinin konuşması bitene kadar oturumdan ayrıldık."

