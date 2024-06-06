Kandil'in arka bahçesi haline gelen DEM Parti'de skandallar bitmek bilmiyor.
Son olarak Bitlis'te DEM Partililer milletin iradesine el uzattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdi
31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol’un 5 Nisan tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı.
Makama geçer geçmez saygısız hareket
Görüntülerde, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen Erol’un makam arkasında duvarda asılan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği görülüyor.
Skandal harekete alkış
Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek verdiği görüntülere yansıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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