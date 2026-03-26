DEM Partili heyet, yarın İmralı'ya gidecek

Terörsüz Türkiye hedefiyle kritik adımlar atılmaya devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarıyla başlayan süreçte, birçok kritik eşik aşıldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaret ve görüşmeler ise sürüyor..

DEM PARTİLİ HEYET İMRALI'YA GİDİYOR

Söz konusu bu temaslar çerçevesinde DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın İmralı Adası'na gideceği öğrenildi.

Heyet burada Abdullah Öcal ile bir görüşme gerçekleştirecek.

SON GÖRÜŞME ŞUBAT AYINDA YAPILDI

DEM Parti heyeti, İmralı'ya son olarak şubat ayında gitmişti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, burada 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

İKİ BAKANLIKTA YASAL DÜZENLEME TURU

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin temaslar mart ayı içerisinde de devam etmişti.

DEM Parti heyeti, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmelerde sürece ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemelerin ele alındığı kaydedilmişti.