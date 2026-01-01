DEM Partili Meral Danış Beştaş, elektrikli araç kullanmaya başladı

- DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, yakıt masraflarından kaçınmak için Tesla marka elektrikli araç kullanmaya başladı.
- Diyarbakır'da kar yağışında yolda kalan Beştaş'ın, aracının üzerindeki karı elleriyle temizlemesi görüntülerle gündeme geldi.
- Sosyal medya kullanıcıları, kaçak elektrikle mücadelenin yoğun olduğu bölgede, vekilin arabasını bedava kullandığı yorumları yaptı.
Son dönemde elektrikli araç kullanımı artıyor...
Yakıt derdinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, elektrikli araçlara akın etmeye başladı.
DEM PARTİLİ VEKİLDEN ELEKTRİKLİ ARAÇ HAMLESİ
Bu furyaya DEM Partili vekiller de eklendi.
DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, yakıt derdine son vermek için elektrikli araç kullanmaya başladı.
KAR YAĞIŞINDA MAHSUR KALDI
Meral Danış Beştaş, geçtiğimiz gün Tesla marka aracıyla Diyarbakır'da kar yağışında mahsur kaldı.
ELLERİYLE TEMİZLEDİ
Beştaş'ın yolda kaldığı anlarda elleriyle aracın üzerindeki karı temizlemesi kameralara yansıdı.
'ELEKTRİK BEDAVA' YORUMLARI YAPILDI
Görüntülerin gündem olmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, bölgedeki kaçak elektrik kullanımından dolayı vekilin arabayı bedavaya getirdiği şeklinde yorumlar yapmaya başladı.
KAÇAK ELEKTRİK SORUNU
Türkiye'de kaçak elektrik kullanımı ile mücadele devam ediyor.
Mücadelenin en çok verildiği yerlerin başında ise kaçak kullanım oranı yüzde 90'ı bulan Güneydoğu Anadolu Bölgesi geliyor.
Özellikle kaçak elektrik kullanımının en fazla olduğu iller arasında yüzde 80'lik kullanımla Diyarbakır ilk sıralarda yer alıyor.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Elektrik dağıtım ekipleri ise kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını gece gündüz ise sürdürüyor.