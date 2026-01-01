İstanbul'da okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 son dakika kar tatili...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'a yılın ilk gününde kar yağıyor...

1 Ocak 2026 öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Karla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi ve ulaşımda yaşanan aksamalar, öğrenci ve velilerin gözünü "okullar tatil mi?" sorusuna çevirdi.

2 Ocak 2026 Cuma günü için eğitime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, gözler İstanbul Valiliği ve yetkili kurumlardan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

Peki, okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

2 OCAK 2026 İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 Ocak Cuma günü için tatil kararları yakından takip ediliyor.

Resmi tatil kapsamında olmayan 2 Ocak için gözler kar tatili haberinde.

Henüz İstanbul Valiliği'nden bir açıklama bulunmuyor ancak ilerleyen saatlerde değerlendirme yapılması bekleniyor.