Ramazan Bayramı'nda metro seferleri ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ramazan Bayramı'nda metro seferleri ücretsiz...
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yer aldı.
BAŞKENTRAY, MARMARAY, İZBAN ÜCRETSİZ
20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan 22 Mart Pazar gün sonuna kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
