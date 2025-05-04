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İHA

Denizli'nin Honaz ilçesinde Kurban Bayramı için beslenen kuzuların bulunduğu ağıla giren kurt, 6 kuzuyu telef etti.

Çiftçi, sabah hayvanlarını kontrol etmeye geldiğinde şok edici bir manzara ile karşılaştı.

KURTUN SALDIRISI AĞIR ZARAR VERDİ

Çiftçi Mustafa Akbay’a ait ağıla giren kurt, gece geç saatlerde saldırıya geçti.

Akbay’ın kurbanlık kuzularından 6’sını boğarak öldüren kurt, bazı koyunları da parçalayarak telef etti.

“EMEKLERİMİZ BOŞA GİTTİ”

Kurt saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Akbay, “Kurban Bayramı’nda satmak için aylardır beslediğimiz kuzularımız, gece gelen kurt tarafından telef oldu. Zararımız çok büyük, tüm emeklerim boşa gitti” dedi.

Akbay, benzer saldırıların daha önce de mahalledeki diğer ağıllara yapıldığını belirtti.

TEK TESELLİSİ KURTULAN KUZULAR

Akbay, bazı kuzularının farklı bölümlere yerleştirildiğini belirtti.

Kurtların o bölümlere girmemiş olması, en azından o kısmın zarar görmemiş olmasının tek tesellisi olduğunu söyledi.



