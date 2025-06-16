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Haber Merkezi

Denizli'de ilginç bir olay yaşandı ve kayda alındı.

Caddede park halinde duran lüks bir aracın başında önce sözlü tartışma yaşayan vatandaş ile polis memuru, bir anda birbirlerine girdi.

Yumrukların havalarda uçuştuğu sokak kavgasında o anları görenler de büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaşanan olayın ardından polis ile kavga eden şahsın yakını, sosyal medyada olanları anlattı.

Uzman Dr. Dağıstan Ayan, sosyal medya üzerinden yazdığı yazıda şöyle dedi:

"ENİŞTEM OLAY YERİNE GELİYOR, TARTIŞMALAR SONRASI BU GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu videoda polisle kavga eden kişi kız kardeşimin eşi. Denizli’de saygın bir iş insanı. Şu dünyada görüp görebileceğiniz en naif, en kibar insanlardan biridir belki.



Kız kardeşim çocuklarıyla birlikte aracı sürerken yayaya yol vermek için yavaşlıyor ve bu polis memuru hızlı geldiği için ve takip mesafesini koruyamadığı için duramıyor ve arkadan vuruyor arabaya.



Ardından eniştem olay yerine geliyor, tartışmalar vs. derken maalesef bu görüntüler ortaya çıkıyor.

"VURMAK NE DEMEK"

Olay ne olursa olsun, kalkıp çocuklarının, eşinin önünde bir insana vuramazsın. Sen devletin memurusun, ortada bir suç varsa gerekirse çağırırsın ek ekip, adli işlemini yaparsın. Vurmak ne demek ya?

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ ÇIKTI

Denizli'de kaydedilen görüntülerde; polis ile kavga eden şahsın Merkezefendi Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Berzan Taşer olduğu ortaya çıktı.

DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.