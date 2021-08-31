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    Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler..

    Altıntaş'ta meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. AFAD, Altıntaş'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki, Kütahya depreminin şiddeti kaç?
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 14:30
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    Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler..

    Geçtiğimiz aylarda Muğla'nın Datça ilçesinde 5,0 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

    Bugün ise Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir deprem meydana gelirken, bölge halkı depremin şiddetini araştırmaya başladı.

    Depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıdı.

    Depremin korkusu ve şokunu atlatan vatandaşlar, en doğruyu bilgiye ulaşmak istiyor.

    Depremin şiddeti ise Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan AFAD tarafından duyuruldu.

    Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 31 Ağustos 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

    Peki, Kütahya depreminin şiddeti kaç? İşte detaylar...

    KÜTAHYA DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?

    AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Deprem yerin 7,16 kilometre derinliğinde meydana geldi.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? AFAD son depremler.. #1

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