Konya'da marketten 300 litre zeytinyağı çalan hırsız tutuklandı Zincir marketlerden hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kimliğini tespit ettikleri şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızın aracında yapılan aramada çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi.

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İHA

Konya'da hırsızın arabasından çıkanlar polisi şoka uğrattı...

Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin zincir marketlerden hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kimliği tespit edildi

Yapılan çalışmalarda çevre ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 14 zincir marketten hırsızlık yapıldığını belirleyerek şüphelilerin aracını tespit etti.

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) aracı takibe alan ekipler, aracın il dışına kaçacağını belirledi.

Kıskıvrak yakalandı

Kadınhanı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, oluşturulan uygulama noktasında araçta bulunan C.A.'yı (30) yakalayarak gözaltına aldı.

Ele geçirilenler

Araçta yapılan aramada, zincir marketlerden çalındığı tespit edilen yaklaşık 300 litre zeytinyağı, çok sayıda kaşar peyniri, gıda ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.

Tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 16 adet suç kaydı bulunan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi adli makamlarca 'Hırsızlık, Sahte Kimlik Kullanmak ve Yalan Beyanda Bulunmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimlik tespiti yapılan diğer şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)