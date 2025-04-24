Deprem sırasında bebekleri bırakmayan sağlık çalışanları

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İstanbul'da gerçekleşen deprem, herkesi etkiledi.

Deprem gerçeğini dün bir kez daha hatırladık...

Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2'lik deprem sonrası vatandaşlar, korku ve paniğe kapıldı.

Korku ve paniğe kapılan vatandaşlar, dışarı çıktı ve parklarda geceyi geçirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BEBEKLERİ BIRAKMADI

O anlarda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, bebekleri bırakmadı ve onları korumaya çalıştı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Bakanlık, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız." dedi.