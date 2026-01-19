İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti: Motorcular yolda kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Megakent İstanbul, iki gündür süren soğuk hava dalgasının etkisiyle yoğun kar yağışına teslim oldu.

Günlük hayatta birçok zorluğa sebep olan kar yağışı, trafiği de adeta felç etti.

Sürücüler karla kaplı yollarda santim santim ilerlerken, birçok kazaya da davet çıkıyor.

MOTOSİKLETLİLER YOLDA KALDI

Motosiklet sürücüleri de kar yağışından nasibini aldı.

Motosikletlilerin zor anları gözler önüne serildi.

Diğer sürücülerin cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücülerinin karlı otoyolda ilerleyemedikleri görüldü.

YOL KENARINDA BEKLEMEK ZORUNDA KALDILAR

Sürücüler, motosikletlerini yol kenarına çekerek beklemek zorunda kaldı.

Arka planda araç kuyrukları uzanırken sürücüler, buzlu zeminde ayak izleri bırakarak birbirlerine yardım etmeye çalışıyorlar.

KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, saat 08:15 itibarıyla trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 85 ve kent genelinde yüzde 81'e ulaştı.

İstanbul Valiliği, kar yağışının yarattığı riskler nedeniyle bugün saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.