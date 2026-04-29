Depremde 115 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi tahliye edildi

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birini 2023 yılında yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük depremlerden 11 il etkilenirken, Kahramanmaraş ve Hatay adeta yerle bir oldu.

Bir yandan depremin yaraları sarılırken bir yandan da yıkılan binlerce binanın inşasından sorumlular, hakim karşısına çıkıyor.

Yüzlerce kişiye mezar olan apartmanlarda ihmal sahiplerinin yargı süreçleri devam ederken bazı davalarda yakınlarını kaybedenleri sarsan kararlar alındı.

Onlardan biri de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıkılan Penta Park Sitesi davası.

115 KİŞİYE MEZAR OLDU

Sitenin 1 ve 3. bloklarının 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 115 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapım sürecinde yer alan Özcan Çakmak, Mesut Başkır ve Metin Başkır hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Öte yandan, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan 13 kişi ile yıkılan blokların altında bulunan iş yerlerinde tadilat yapan 7 kişi hakkında da aynı suçtan dava açıldı, ardından üç dosya birleştirildi.

MÜTEAHHİT HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mesut Başkır'ın tutukluluğunun devamına, tutuklu sanık Özcan Çakmak'ın ise tahliyesine karar verildi.

DEPREMZEDELER KARARA İSYAN ETTİ

Mahkemenin bu kararına, yıkılan 2 blokta ailelerini kurban verenler adeta isyan etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve tüm yetkililere çağrıda bulunan depremzedeler, bu karardan dönülmesini istedi.

Onlardan biri de enkazda ailesini kaybeden gazeteci Sait Bilgin.

"BEN MÜTEAHHİT DEĞİLİM DEDİ TAHLİYE EDİLDİ"

Mahkeme kararından sonra X hesabından bir paylaşımda bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Ailemi kaybettiğim apartmanın davasında 20 yıldır orada müteahhidim diyerek yaşayan adam, davada ben müteahhit değilim diyor. Bankalar kusurlu, bize suç yükleniyor diyor ve tahliye ediliyor.

"BETON VİNÇLE KALDIRIRKEN DÖKÜLÜYORDU"

O enkazda bizzat çalıştım ben. Oradaki tüm mühendisler ve ustalar betonun berbat olduğuna şahit. Vinçle kaldırırken dökülüyordu betonlar. Bu kusur bile tek başına yeterken nasıl bir Ali Cengiz oyunu? Dava sabahı dosyaya eklenen yeni bilirkişi raporu ile tahliye oldu Özcan Çakmak?

ADALET BAKANI GÜRLEK'E ÇAĞRI

Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu istismarlara fırsat vermeyeceğinize ve bu yanlıştan dönüleceğine inancımız tam. Sessiz sedasız serbest kalmasın onlarca canın katilleri ve seneler sonra açılmasın bu davalar da tekrar.

Penta Park ve Ezgi Apartmanı davaları, Kahramanmaraş depreminde sembol davalardır. Şehrin en bilinen ve en sağlamları diye satılan bu projeler yüzlerce cana mezar oldu. Ne bu davalar oldubittiye gelemeyecek kadar önemsiz, ne de yiten canların yakınları adaletsizliğe sessiz kalacak insanlar. Adaletin tesisini ve raporlarda hatalar varsa raporları hazırlayanların da ayrıca görevi istismardan yargılanmasını talep ediyoruz."