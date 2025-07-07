Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında yeniden yakalama kararı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlere ilişkin davalar görülmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri olan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize ettiği belirtilen sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4'er aydan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

22 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ, İMZA ŞARTI İLE TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar hapis cezası istendi.

Ezgi Apartmanı davasında tek tutuklu sanık olan Ertan Danacı hakkında, avukatlarının başvurusu üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Haziran'da yurt dışı çıkış yasağı ve hafta bir gün karakola imza atma şartıyla tahliye kararı verdi.

YENİDEN YAKALAMA KARARI

Ancak 24 Haziran'da cumhuriyet savcısı, sanığın kaçma riski bulunduğunu ve kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, Danacı'nın tahliye kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ertan Danacı hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.