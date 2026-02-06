Depremde yetim kalan üçüzlere yuva olan çiftin duygusal röportajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor.

3'üncü yıl dönümünde kayıplar anılırken bir yandan da bu süreçte simge hale gelen birçok olay yeniden gündemde.

Onlardan biri de Konya'da yaşayan İpek çiftinin evlat edinme süreci.

⁠İpek çifti, 2001'de yaptıkları evliliklerinden çocuk sahibi olamayınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra evlat hasretine son vermek istedi.⁠

⁠Bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.⁠

⁠İpek çifti, 2023'ün sonunda 1,5 yaşındaki üçüzlerin koruyucu ailesi oldu.⁠

"ALLAH'IN AYIRMADIĞINI BEN NASIL AYIRAYIM"

Memur emeklisi 50 yaşındaki Muammer İpek'in o süreçte verdiği röportajdaki ifadeleri ise tüm Türkiye'yi ağlattı.

İpek'in "Allah'ın ayırmadığını ben nasıl ayırayım?" sözleri adeta kulaklara nakşolurken o anlar yeniden gündem oldu.

İpek, evlat edinme sürecini şu şekilde anlatmıştı:

⁠"Kuruma gittik, çocuklarla görüştük. Bu duyguyu kelimelere sığdırmak kolay bir şey değil. Üçü de peş peşe geldi, kucaklaştık. Üçünü görünce çok duygulandım, çok etkilendim. Görevli arkadaş, 'Ağabey birine ya da ikisine koruyucu aile olabilirsin. Diğerini de başka bir aileye verebiliriz dedi. 'Allah'ın ayırmadığını ben nasıl ayırayım?' diyerek üçünü de yuvamıza getirdik. Çocuklara özenle bakıyoruz, 3,5 yaşına geldiler. Eşim bakım konusunda biraz zorlanınca ben de emekli oldum. 'Bu saatten sonra yaşantımı bu çocuklara adayayım' dedim, emekli oldum. Şimdi eşime yardımcı oluyorum, birlikte bakıyoruz.

"EVİMİZE RENK KATTILAR"

Üçüzler gerçekten hayatımıza renk kattı. Evin sessizliğini aldılar. Çocuksuz ev bereketsizmiş, evin bereketi arttı. Ne onlar bizi yadırgadı ne biz onları yadırgadık. Doğuştan bizimmiş gibi onlara karşı içimizde sevgi var. Çocukları büyütüp, topluma yetiştirip, en güzel şekilde okumalarına yardımcı olmak istiyoruz. Evimden evlendirip öyle göndermek isterim."