Depremin vurduğu Hatay'da narenciyeleri toplayacak kimse kalmadı Yıkılan evlerin bahçelerindeki narenciyeler, insan yaşantısının az olması ve toplayan olmamasıyla dallarda çürümeye yüz tuttu.

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İHA

Depremin vurduğu kentler yeniden ayağa kaldırıldı.

Afette yerle bir olan Hatay’da binlerce bina yıkılmıştı. Adeta yok olan Antakya ilçesinin eski yerleşim yerleri de tanınmaz hale geldi.

Evler yıkıldı, ağaçlar kaldı

Antakya ilçesinin tarihi evlerinin bulunduğu Habibi Neccar ve Yenicami Mahallesi’nde de evlerden geriye bahçelerindeki narenciye ağaçları kaldı.

Narencileri toplayacak kimse kalmadı

Geçmiş yıllarda mahalle halkı tarafından toplanan narenciyeler, insan yaşantısının depremle birlikte azalmasıyla dallarda kaldı.

"Koşup oynadığımız yerlerdi"

Habibi Neccar Mahallesi Muhtarı Fuat Gövce, dallarda kalan meyvelerin geçmiş yıllarda çocuklar tarafından hevesle toplandığını belirterek şöyle konuştu:

“Çocukluğumuz bu mahallede geçti. Çocukken bu ağaçlardan meyve topluyorduk. Bulunduğumuz mekanda düğün salonuydu, koşup oynadığımız yerlerdi. Meyveleri üstünde görünce içimizde burukluk oluyor. Mahalle sakinlerimizin çoğu da konteyner kentlerde kaldıkları için buralara çok fazla gelen olmuyor. Bu meyveler ağaçların başında kalıyor. Normalde toplanıyordu ve komşulara dağıtılıyordu. İnşallah güzel günler gelecek, tekrar ayağa kalkacağız."

Yenicami Mahalle Muhtarı Serkan Böklü, Hatay’ın eski güzel günlerine döneceğine inandığını belirterek asrın felaketi öncesinde yaşadığı günleri yad etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)