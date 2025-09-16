Depremzede Ahmet Amca, Murat Kurum'a gözyaşları içinde teşekkür etti

Geniş bir coğrafyada hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili vurdu...

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

2 YILDA 300 BİN DEPREM KONUTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için gece gündüz çalışan isimlerin başında geliyor.

11 ilde yaraların sarılması için titizlikle çalışan Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde 300 bininci deprem konutunu teslim etti.

2025 yılının sonundaki hedef ise 453 bin.

Böylesine büyük bir depremin ardından sadece 2 yıl içerisinde 300 bin deprem konutunun yapılarak depremzedelere teslim edilmesi bölge insanının yüzünü güldürüyor.

ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta şantiye ziyaretlerinin ardından çarşıda esnafla bir araya geldi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlarda Murat Kurum'un yanına yaklaşan vatandaşla diyaloğu kameralara yansıdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Geçtiğimiz hafta evini teslim aldığını ifade eden 73 yaşındaki depremzede Ahmet Remzi Büyükciğer, Murat Kurum’a sarılıp teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Depremzede Ahmet Amca "Pazar günü evimin anahtarını aldım. Buraya sizi görmek için geldim, siz çok sevdiğim bir adamsınız. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.