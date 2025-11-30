Abone ol: Google News

Derbi spiker seçimi: FB-GS derbisi spikeri nasıl değiştirilir? Kumanda ayarı...

Dev derbi heyecanına çok az bir zaman kala, "çift spiker" konusu merak edildi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için iki spiker seçeneği sunulacak ve tercihi futbol severler yapacak. Peki; derbi spikeri nasıl değiştirilir? İşte kumandadan yapmanız gereken ayar...

  • Çift spiker uygulamasıyla Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla izlenebilecek.
  • İzleyiciler kumandadaki dil seçeneği üzerinden istedikleri spikerin anlatımını seçebilecekler.
  • Derbi, 32 kamera ile farklı açılardan ekranlara yansıtılacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS tarafından çift spiker seçeneğiyle izleyicilere sunulacak.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, derbi Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla yayınlanacak. 

Müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim (Slow motion) kamerası yer alacak.

Ayrıca 1 örümcek kamera, 1 drone olmak üzere toplam 32 kamerayla, derbi ekranlara yansıyacak.

FB-GS DERBİ SPİKERİ NASIL SEÇİLİR

Derbide, farklı bir deneyim yaşanacak. Futbol severler, spiker seçimi yapacak.

Kullanıcılar kumandada yer alan dil seçeneği üzerinden istediği spikerin anlatımıyla mücadeleyi takip edebilecek.

Seçenekler: Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot

