Derbi spiker seçimi: FB-GS derbisi spikeri nasıl değiştirilir? Kumanda ayarı...

- Çift spiker uygulamasıyla Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla izlenebilecek.
- İzleyiciler kumandadaki dil seçeneği üzerinden istedikleri spikerin anlatımını seçebilecekler.
- Derbi, 32 kamera ile farklı açılardan ekranlara yansıtılacak.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS tarafından çift spiker seçeneğiyle izleyicilere sunulacak.
Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, derbi Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla yayınlanacak.
Müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim (Slow motion) kamerası yer alacak.
Ayrıca 1 örümcek kamera, 1 drone olmak üzere toplam 32 kamerayla, derbi ekranlara yansıyacak.
FB-GS DERBİ SPİKERİ NASIL SEÇİLİR
Derbide, farklı bir deneyim yaşanacak. Futbol severler, spiker seçimi yapacak.
Kullanıcılar kumandada yer alan dil seçeneği üzerinden istediği spikerin anlatımıyla mücadeleyi takip edebilecek.
Seçenekler: Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot