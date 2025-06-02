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Haber Merkezi

Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında, yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belge temin ettiğinin ortaya çıkması üzerine yakın takibe alındı.

"Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "İnsansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" başlıklarını sızdırdığı iddia edilen Gürcan'ın cezası belli oldu.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Gürcan ve avukatlarının katıldığı duruşmada, sanığa esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verildi.

Gürcan, gizli bilgi olduğu öne sürülen içeriklerin kamuoyuyla paylaşıldığını ve ilgili kurumlardan gelen raporların da bunu doğruladığını savundu. Hakkında Türkiye aleyhine bir faaliyetinin bulunmadığını öne süren Gürcan, beraatini talep etti.

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16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Gürcan’ın eylemlerinin “devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak aynı gün Sincan 2 No’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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İDDİANAMEDEN

İddianamede, Gürcan’ın yabancı diplomatlara para karşılığında; Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki askeri hareketliliği, gözlem noktaları, Libya’daki faaliyetleri, bazı ülkelerdeki askeri birlikleri, İHA/SİHA teknolojisi, S-400’lerin konumlandırılması ve PKK elebaşlarına yönelik saha çalışmaları gibi bilgileri aktardığı öne sürüldü.

Teknik takip ve HTS kayıtlarına dayanan delillere göre, Gürcan’ın 2021 yılında görüştüğü yabancı temsilcilere, Türk askerinin Suriye’deki konumu ve sayılarına ilişkin detaylı bilgi verdiği, ayrıca “S-400’ler Ankara’da bir depoda tutuluyor” gibi içeriklerle savunma sistemleri hakkında bilgi paylaştığı belirtildi.

İddianamede, Gürcan hakkında TCK 328. madde kapsamında “siyasal veya askeri casusluk” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Mahkeme, bu suçtan beraatine karar verirken, “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek” suçundan cezaya hükmetti.