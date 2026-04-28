İstanbul Boğazı'nda 147 metrelik gemi, yalıya metreler kala karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda facianın kıyısından dönüldü.

İstanbul'dan hareketle İzmit'e seyredecek Türk bayraklı 'KAPPA' isimli konteyner gemisi Sarıyer ilçesi Yeniköy açıklarında kıyıya ve yalılara birkaç metre kala durabildi.

Olay nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken 'Kurtarma-5' römorkörünün gemiye refakat ettiği öğrenildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Geminin toplam uzunluğunun 147 metre, genişliğinin ise 23 metre olduğu öğrenilirken bölgede yürütülen çalışmalar drone ile görüntülendi.