Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı adaylarına tam destek açıklaması MHP Lideri Bahçeli, yerel seçimlerdeki İstanbul, Ankara ve İzmir'in Cumhur İttifakı adaylarının isimlerini teşbihlerle anıp destek vererek, CHP adaylarına gönderme yaptı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin yerel seçim hazırlığı sürüyor...

31 Mart'a az bir süre kalırken, partiler ise adaylarını belirlemeye ve açıklamaya başladı.

Yerel seçimde "Anadolu irfanına güveniyoruz." diyen Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli konuşmasında, Cumhur İttifakı adaylarına destek açıklaması yaparak, "İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil altın ok mühür vuracak, İzmir'de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır." dedi.

Bahçeli, devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

Cumhur İttifakı adaylarına destek açıklaması

Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek, Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir.



CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. "İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil altın ok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.



Cumhur, 31 Mart'ta milli haklarımızın müdafaası için başarılı olmalıdır. Beşinci kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır.



Cumhur İttifakı hazırdır ve mutlaka başaracaktır. MHP hiçbir kara propagandaya hizmet etmeyecektir. Azimli ve inançlı insanlarımızın desteği ile üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacaktır.

"Koltuk ve makam için her kirli ilişkiye hazır..."

İrfan insanın kendini, kendi gerçeklerini, cevherini bilmesi demektir. İstiklal ve istikbal haklarımızın güvencesi budur. Anadolu irfanına güveniyoruz. Köküne yabancılaşmış, milli kültürden uzaklaşmış olan siyasi hilkat garibelerinin milletimizin hassasiyetlerine saygı duyması mümkün değildir.



Bunların ne kendilerine ne ülkeye ne millete faydaları dokunamaz. İnsan onuruna saygılı değillerdir. Koltuk, makam için her kirli ilişkiye hazır, melanete hevesli olan siyaset devşirmelerine ülkemizin parlak geleceği emanet edilemez.

"5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir"

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiyemiz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası, Türk milleti tarafından belirlenecektir.

"DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır"

DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır.



Adaylarımız milletimizin takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar 385 belediye başkan adayı ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Boyun eğmeyiz, teslim olmayız, hiçbir odağa. Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir. Canla başla Türkiye için çalışacağız.

Özgür Özel'e sert tepki

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. CHP'nin siyasi ayaları bozulmakla kalmamış, bu zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir.



CHP Genel Başkanı'na hatırlatmak isterim ki Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur. Orası tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. Ankara'yı, İzmir ve diğer belediyeleri CHP'den kurtarmak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa gereğidir.



Demlenmiş CHP gidecek, milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinin tarihi önemde olduğunu düşünüyoruz. CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. Davul ile tokmağın ayrı kişilerde olduğu partiye güvenilemez.

İlk miting Mersin'de olacak

Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır. MHP yüksek bir sorumluluk duygusuyla dava arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak.



İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.

Ateşkes çağrısı

Bölgesel krizlerin tırmandığı, çatışmaların tahrik edildiği bir dönemden geçiyoruz. İsrail'in sürdürdüğü katliamlar devam etmektedir. Kadın ve çocuk olmak üzere 25 bine yakın insan, terör devleti İsrail'in saldırılarıyla hayattan koparılmıştır. Dileğimiz, BMGK'nin yapacağı toplantıda barışa hizmet eden kararın çıkmasıdır.



Yemen huzursuz ve sancılıdır, Rusya-Ukrayna krizi canlıdır, İran-Irak-Pakistan arasında kutuplaşma yaşanmaktadır. Irak'taki İran saldırıları, İran'ın Pakistan'a, Pakistan'ın İran'a saldırıları hiçbir şekilde meşru görülemeyecek, restleşmenin kazananı emperyalizm olacaktır.

"Türk milletinin varlığından ürken sömürgeci güçler, sürekli olarak üzerimize hücum etmiştir"

Ülkemizin bir kuşatma altında tutulduğu, buna benzer durumların sık sık yaşandığına şahit olunacaktır. Türk milletinin varlığından ürken sömürgeci güçler, sürekli olarak üzerimize hücum etmiştir. Küresel mevziler tahkim edilmiştir. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi hainleri görevlendirerek kimi zaman da savaşlarla sonuç alınmak istenmiştir.



İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kalmıştır. İkinci kuşatma Kuzey Afrika üzerinden yapılmış, buralar hakimiyetimizden alınmıştır.



Üçüncü kuşatma Arap Yarımadası üzerinden gerçekleşmiş, topraklar teker teker kaybedilmiştir. Dördüncü kuşatma Balkanlarda icra edilmiştir. Nitekim evladı Fatih Han'ın çilesi bitmemiştir. Beşinci kuşatma da adalar ve Kıbrıs üzerinden yapılmıştır. Çizilen bu sınırlar zaman aşımına uğramayacak Misak-ı Milli ile belirlenmiştir.



Bu kuşatmaların daha vahşisi bugün içimizdeki iş birlikçilerle yürütülmektedir. Bu defa hedef kardeşliğimizdir, milli birlik ve bekamızdır. Şer ittifakının üniter yapımıza cephe almasının nedenini burada aramak lazımdır.

"Mandacıları uyarıyorum..."

Yeni hedefleri 31 Mart'tır. Bölgemizdeki istikrarsızlıkları ülkemize ithal etmek için çırpınan mandacıları uyarıyorum; gittiğiniz yol yol değildir. Bu vatanı, bu milleti, bu devleti canımız pahasına savunamazsak, sizin şirret oyunlarınıza karşı sessiz kalırsak yastığımız mezar taşı olsun.

"Bir yüz akımızı uzaya uğurladık"

18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece, bir yüz akımızı uzaya uğurladık. Mazinin ihtişamlı devirlerinin tekrar dirilişe geçmeye başlamasından bahtiyarlık duyduk. Bu gelişme Türkiye ve Türk milleti için tarihi önemdedir.



İstikbalin göklerde olduğunun teyidi yapılmıştır. Çok daha önemli gelişmelere Türk çocukları imza atacaktır. Türk milleti artık uzaydadır, burada ben de varım demiştir.

"Kaymakamımızı alnından öpüyorum"

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen günlerde yaşanan hadise pek çok çevrede tartışılmıştır. Kaymakamımız cuma namazı için camiye gitmiştir. İmam, hutbe sırasında şehitlerin kısmını es geçmiştir.



Kaymakam müdahale ederek okunmasını sağlamıştır. Kaymakam şiddet uyguladığı bahanesiyle küçük bir çizik için darp raporu almak Müslümanca bir tavır değildir. Şehitlerimizin Kuran-ı Kerim'de köşkleri cennetedir. Kulp Kaymakamımız Burak Akeller'i alnından öpüyorum.

Emeklilere ilişkin değerlendirme

Bahçeli, grup konuşmasının sonunda emeklileri yapılan zamma da vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Emekli maaşları ile ilgili zamları desteklemekle birlikte emeklilerin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inanıyorum.”