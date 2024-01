ensonhaber.com

Türkiye'nin yerel seçim hazırlığı sürüyor...

31 Mart'a az bir süre kalırken, partiler ise adaylarını belirlemeye ve açıklamaya başladı.

Yerel seçimde "Anadolu irfanına güveniyoruz." diyen Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli konuşmasında, Cumhur İttifakı adaylarına destek açıklaması yaparak, "İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil altın ok mühür vuracak, İzmir'de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır." dedi.

Bahçeli, devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

Cumhur İttifakı adaylarına destek açıklaması

Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek, Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir.



CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. "İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil altın ok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.



Cumhur, 31 Mart'ta milli haklarımızın müdafaası için başarılı olmalıdır. Beşinci kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır.



Cumhur İttifakı hazırdır ve mutlaka başaracaktır. MHP hiçbir kara propagandaya hizmet etmeyecektir. Azimli ve inançlı insanlarımızın desteği ile üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacaktır.