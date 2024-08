Haberler



Gündem



Devlet Bahçeli: Can Atalay konusu tamamıyla kapandı

Devlet Bahçeli: Can Atalay konusu tamamıyla kapandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin Can Atalay ile ilgili verdiği Meclis'te genel görüşme talebinin oy çokluğu ile reddedilmesini değerlendirerek "Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır." dedi.