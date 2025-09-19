Devlet Bahçeli, 'Canların Türküsü' eserinin sanatçıları ile bir araya geldi

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için özel bir türkü hazırlatmıştı.

Türkü, Canfer Balçık tarafından kaleme alınırken, müziği İsmail Altunsaray tarafından bestelendi ve Elif Buse Doğan tarafından seslendirildi.

BAHÇELİ'Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan, sözlerini Cafer Balçık'ın kaleme aldığı 'Canların Türküsü' eserini seslendiren sanatçı Elif Buse Doğan ile eserin beste ve düzenlemesini yapan sanatçı İsmail Altunsaray, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

"KABUL, SAMİMİ BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ"

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan, sözlerini Cafer Balçık'ın kaleme aldığı 'Canların Türküsü' eserini seslendiren sanatçımız Elif Buse Doğan ile eserin beste ve düzenlemesini yapan sanatçımız İsmail Altunsaray, Genel Başkanımızı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen kabulde sanatçılarımız, böylesi anlamlı bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"SANATÇILARIMIZ 'CANLARIN TÜRKÜSÜ'NÜ YALNIZCA BİR MÜZİK ESERİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA TOPLUMSAL BARIŞIN SEMBOLÜ OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

'Canların Türküsü'nün yalnızca bir müzik eseri değil, aynı zamanda toplumsal barışın, kardeşliğin ve ortak gönül birliğinin sembolü olduğunu ifade eden sanatçılarımız; bu çalışmaya katkı sunmaktan duydukları onuru ve mutluluğu paylaştılar. Sayın Genel Başkanımız ise sanatçılarımıza milli birlik ve kültürel değerlerimize sahip çıkan bu çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti. Sohbet boyunca sanatın ve kültürün toplumu birleştirici gücüne dikkat çekilirken, bu tür projelerin gelecek nesiller için taşıdığı öneme de değinildi.

Yıldız, 'Canların Türküsü'nün, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Nevşehir Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen kaleme alındığını, eserin Alevi-Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatan bir kültür hazinesi olarak millete armağan edildiğini kaydetti.