Devlet Bahçeli, DEM Partili Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan ile selamlaştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bu özel günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Öte yandan bayram kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resepsiyon düzenlendi.

LİDERLER BURADA TOPLANDI

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dem Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldı.

Parti liderleri burada birbiri ile selamlaşırken bazı isimler gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

BAHÇELİ, DEM PARTİLİ İSİMLERLE SELAMLAŞTI

Resepsiyona damga vuran an ise Devlet Bahçeli'nin Dem Parti yönetimi ile diyaloğu oldu.

Bahçeli, Dem Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile selamlaştı.

BAHÇELİ'YE 'NASILSINIZ' DİYE SORDU

Pervin Buldan, DEM sıralarına gelen Bahçeli'ye 'Hoş geldiniz, nasılsınız?' diye sordu.

DEM Parti üyeleri ile el sıkışan Bahçeli, ufak bir sohbetinden ardından ayrıldı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NE KADAR ÇABUK OLURSA O KADAR İYİ OLUR"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu.

Bahçeli açıklamasında "Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur, partiler raporlarını verdiler. Yetkinin Meclis'te olması lazım." ifadelerini kullandı.