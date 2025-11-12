Devlet Bahçeli'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı: Feci olay bütün yönleriyle incelenecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, güne 20 askerinin şehit haberiyle başladı...

20 askerimiz şehit oldu, yüreğimiz yandı...

Azerbaycan'dan havalanan askeri kargo uçağı, dün Gürcistan sınırına düştü.

Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının içinde bulunan 20 personel, şehit oldu.

Haberi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) paylaştı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

20 askerimizin şehit olmasının açıklanmasının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli de bir yazılı açıklama yayımladı ve şöyle dedi;

"BÜYÜK BİR ACI"

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır.

"HER İHTİMAL ARAŞTIRILACAK"

Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.



Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

"BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"