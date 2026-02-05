İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

- İstanbul'da mesai bitişiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
- Ana yollarda ve köprü girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
- Yoğun trafik, toplu taşıma araçlarında da doluluğa neden oldu.
İstanbul'un bitmek bilmeyen sorunu...
Megakent'te mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
Ara ara etkisini artıran sağanak yağışla birlikte kentin birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 90'A ÇIKTI
Sürücüler güçlükle ilerlerken kentteki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
KÖPRÜ TAMAMEN KİLİTLENDİ
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Çağlayan, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar güçlükle seyrediyor.
TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Büyükdere Caddesi, Levent TEM bağlantı yolu mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR
Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafikte araçlar ağır ilerliyor.
D-100 kara yolunda Haramidere ile Beylikdüzü mevkilerinde de Edirne istikametinde yoğunluk gözlemleniyor.
TOPLU TAŞIMADA DA DURUM FARKLI DEĞİL
Yoğun trafik nedeniyle metrobüs, otobüs durakları ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.
Akşam saatlerinde toplu taşıma araçlarında kapasite doluluk oranlarının arttığı gözlendi.