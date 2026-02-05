İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı Megakent'te mesai bitiş saati ile beraber vatandaşlar evlerine dönmek için yola koyulurken trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı. Sürücüler birçok yolda ilerlemekte zorlanırken oluşan uzun araç kuyrukları görüntülendi.