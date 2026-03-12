Devlet Bahçeli: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu'da süren savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından ilk öne çıkanlar şöyle kayda geçti:

Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir. Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan’a, yeni bir Irak’a, hatta yeni bir Vietnam’a dönebilecektir.



ABD-İsrail, İran’dan elini çekmelidir. Herkesi uyarıyorum, sıcak gelişmelerin her türlü ihtimale açık olması münasebetiyle körüklenen şiddet ateşi küresel ve bölgesel alana sıçramadan söndürülmelidir. Aksi halde dünya ve beşeriyet çok ağır bir bedel ödeyecektir.



Türkiye’mizi ve aziz milletimizi riske atacak, hedef yapacak, hatta İran’la ve diğer bölge ülkeleriyle çatıştırmayı sağlayacak niyet ve emellere ağır başlı bir şekilde yaklaşmak esas olmalıdır.