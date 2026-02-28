Devlet Bahçeli: İran'a askeri operasyon haksız ve hukuksuzdur

Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Müzakerelerin sonucunu beklemeden İran'a askeri operasyon hukuksuz ve haksızdır. Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir." ifadelerine yer verdi.

"Uyarıyorum" diyerek sözlerini sürdüren Bahçeli, "Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması; sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir. Savaş değil barış hakim olmalıdır.” dedi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİ ATEŞE ATILDI"

Pakistan ile Afganistan arasındaki savaştan sonra ABD’nin İran’a beklenen saldırısı maşa devlet, haydut devlet, barbar devlet, terör devleti İsrail tarafından yapıldı.



ABD-İsrail ortak yapımı saldırılara yönelik İran’ın misillemesi farklı ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı.



Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, Kuveyt, Bahreyn ve kısmen de Katar ateşin içinde kaldı.



İran’la yürütülen müzakerelerin sonucu beklenmeden ABD-İsrail eşgüdümünde icra edilen askeri operasyonların haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlere açık olduğunu değerlendiriyorum.



Ortalık kan revan içindedir.

"SAVAŞ DEĞİL BARIŞ HAKİM OLMALI"

Zincirleme savaşlar derhal durmalı, aklı selim öne çıkmalıdır.

Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir.

Uyarıyorum; Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması; sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir.



Savaş değil barış hakim olmalıdır.

"İKİ CİHANDA DA HESAP VERECEKLER"

Mübarek Ramazan ayında İslam beldelerinin karanlığa gömülmesi kabul edilemez bir durumdur.

Merhameti kalmamış, empati duymayan, kendi çıkarlarına odaklanmış, masumları hedefine almış, öldürmeyi, yakmayı, yıkmayı, kırmayı olağan hale getirmiş sözde gelişmiş ülkeler ve bunların taşeronları inanıyorum ki iki cihanda da hesap vereceklerdir.

"TÜRKİYE BARIŞÇIL ÇAĞRILARINI ISRARLA PAYLAŞMALI"

İsrail Savunma Bakanı’nın, “önleyici saldırı” başlattıklarını iddia etmesi, ABD Başkanı’nın “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık” açıklaması aynı aklın ürünü, aynı amacın üretimidir.



Burada esas olarak Türkiye’mizin sağduyu ve soğukkanlı hareket ederek barışçıl çağrıları ısrarla taraflarla paylaşması, milli güvenliğimizin muhafazası için her tedbirin alınmasıdır.