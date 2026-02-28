Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Yargıdan o sözlere anında müdahale...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur mitinginde yaptığı açıklama gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında 28/02/2026 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.