Devlet Bahçeli: İstiklal Marşı, milli varlığımızın manzum seslenişidir

Bugün, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104'üncü yıl dönümü...

Bugüne özel X hesabından bir paylaşım yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın manifestosu, milli varlığımızın manzum seslenişidir." diyerek söze başladı.

Akabinde şöyle devam eden Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"İSTİKLAL MARŞI, TÜRK MİLLETİNİN KUVVETİNİN SİMGESİ OLMUŞTUR"

"SÖMÜRGECİ EMELLER, TÜRKLÜĞÜN DUVARI AŞILMADAN DURDURULMUŞTUR"

Türk milletinin iman dolu varlığının; müstevlilerin silahlarından daha üstün, daha güçlü ve daha muktedir olduğu merhum şairimiz tarafından dile getirilmiştir.



Bu imanın zaferi, bu milli şahlanışın eşsiz duruşu en başta Çanakkale’de çeliğe ve tekniğe boyun eğmemiş, ardından da Milli Mücadele’de her türlü mütecaviz emellere rağmen diz çökmemiştir. İstiklal Marşımız milli istiklal ve istikbale duyulan derin sevgi ve bağlılığın sonucunda hayat bulmuş, esas anlamına kavuşmuştur.



Merhum şairimizin her deyişi, her beyanı ve her mücadelesi Türk milletini yükseltme, Türk milletini hak ettiği yerlerde görme ülküsü üzerine bina edilmiştir. Sömürgeci emellerin Türk milletinin iman dolu göğsüne çarparak sönmesi, Türklüğün duvarını aşamadan durdurulması en güzel ve veciz şekilde onun mısralarında özetlenmiştir.