Devlet Bahçeli, Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetleriyle

MHP Lideri Devlet Bahçeli, genel merkezde görüşmelerini sürdürüyor.

Birçok farklı kesim tarafından gelen ziyaretçilerini ağırlayan Bahçeli bu kez, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve T.C. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Ali Arif Özzeybek ile buluştu.

Özzeybek, dostluk ve kardeşliğe önem veren Bahçeli'yle yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALEVİ TOPLUMUNUN GÜNCEL SORUNLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER"

Özzeybek, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek, Terörsüz Türkiye süreci ve Alevi toplumunun güncel sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Özzeybek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE KONUŞULDU

"MHP Genel Başkanı, Bilge lider Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek Terörsüz Türkiye süreci ve Alevi toplumunun sorunlarıyla ilgili gelinen noktada kıymetli değerlendirmelerini aldık.

Bu yolda temennilerimizi ileterek, çalışmalarımız hakkında da kendilerini bilgilendirdik.

KARAŞAR TÜRKMEN ALEVİLERİNİN MAHALLİ KIYAFETİNİ GİYDİ

Türkmen Beyimiz Sayın Bahçeli Beyefendi, kendilerine takdim ettiğimiz Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetleriyle bir hatıra fotoğrafı çektirip bizleri onurlandırdılar. Kendilerine şükranlarımızı sunarız, var olsun."