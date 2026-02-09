Mesut Özarslan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir belediyeyi daha kaybetti.

Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün akşam saatlerinde partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özarslan, yaptığı istifa açıklamasında da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ettiğini söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu kapsamda da bugün Özarslan'dan yeni bir hamle geldi.

Mesut Özarslan'ın avukatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özür Özel hakkında Türk Ceza kanunu 106 ve 125. Maddeleri kapsamında "tehdit ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

MESAJ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Özel'den Özarslan'a gönderilen mesajların ekran görüntüleri, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Özel'in hakaret ve sinkaflı küfürleri bol bol kullandığı o mesajlar, sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti.