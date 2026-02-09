Türkiye’nin Suudi Arabistan ile savunma hamlesi, İsrail'i korkuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında şekillenen savunma sanayii iş birliği, özellikle milli muharip uçak KAAN üzerinden yürütülen görüşmelerle bölgesel dengelerde yeni bir dönemin kapısını araladı.

İsrail basını, olası anlaşmanın Türkiye’nin Körfez’deki etkisini ciddi biçimde artırabileceğine dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN RİYAD ZİYARETİNDE SÜREÇ HIZ KAZANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli başlıkları gündeme taşıdı. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaklaşık 2 milyar dolarlık güneş enerjisi anlaşmasına imza atıldı.

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜST DÜZEY TEMASLAR

Ziyarette Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmelere katıldı. Görüşmelerde, savunma sanayii ve ileri teknoloji alanlarında iş birliği imkanları ele alındı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN KAAN'A İLGİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaretin ardından Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’a ilgi duyduğu yönündeki haberler gündeme geldi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini ve en üst seviyeye taşındığını belirterek, yakın zamanda olumlu bir gelişmenin kamuoyuyla paylaşılabileceğini ifade etti.

İSRAİL BASINI: "DEV ANLAŞMA YAKLAŞIYOR"

İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesi, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında olası bir savunma anlaşmasının İsrail’de endişeyle takip edildiğini yazdı. Gazeteye göre anlaşma, 20 ila 100 adet KAAN savaş uçağının yanı sıra Gökbey çok amaçlı helikopter alımını da kapsayabilir.

"İLERİ DÜZEY MÜZAKERELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Maariv’in haberinde, taraflar arasında KAAN satışı konusunda ileri aşamada müzakereler yapıldığı ve 2026 yılı içinde önemli bir anlaşmanın imzalanmasının mümkün olduğu belirtildi. Anlaşmanın sadece satışla sınırlı kalmayabileceği, nihai montaj hattı kurulması veya ortak üretim gibi modellerin de masada olduğu aktarıldı.

"GÖKBEY HELİKOPTERİ DE PAKETTE"

Haberde, Türk yapımı Gökbey helikopterinin hem askeri hem de sivil kullanım alanlarıyla Suudi Arabistan’ın operasyonel ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir platform olarak değerlendirildiği ifade edildi.

"ANKARA'NIN KÖRFEZ'DEKİ ETKİSİ GENİŞLİYOR"

İsrail basını, ayrıca Riyad’da açılması planlanan bölgesel ofisin, Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle savunma sanayii iş birliklerini kalıcı hale getirmeyi amaçladığını yazdı. Bu adımın, Ankara’nın savunma ihracatını bölgesel ölçekte büyütme stratejisinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.