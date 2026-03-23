Devlet Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Genç yaşta siyasete atılan, Türkiye siyasetinde önemli bir yeri olan BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden tam 17 yıl geçti.

Ölümüne ilişkin soru işaretleri sürerken 54 yaşında hayatını kaybeden siyasetçi, her yıl dualarla anılıyor.

Öte yandan, BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahalede bulundukları öne sürülen 19 sanığın yargılanmasıyla devam ediliyor.

BAHÇELİ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının ölümlerinin 17'nci yıl dönümünde kabir ziyareti yaptı.

Yazıcıoğlu'nun mezarına gül bırakan Bahçeli, burada dualar etti.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Paylaşımda ayrıca "Merhum Genel Başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin." ifadelerine yer verildi.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR

31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğan Muhsin Yazıcıoğlu, ilk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlamış ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirmiştir.

Siyasete 14 yaşında Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketine katılarak adım atan Yazıcıoğlu, 1972 yılında Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev yapmaya başladı.

Önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, daha sonra da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini icra etti.

1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneğinin Kurucu Genel Başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu, 1980 yılında MHP'de Genel Başkan Müşavirliği görevine getirildi.

12 EYLÜL 1980 DARBESİ'NDEN SONRA 7,5 YIL CEZAEVİNDE KALDI

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi öncesi dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak gençliğin sürüklendiği kaos ve kardeş kavgasını gören bir siyasi ferasetin de sahibi olan Yazıcıoğlu, darbenin ardından ‘MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda’ yargılandığı sırada 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kalmış ve dava sonunda herhangi bir ceza almadan tahliye edilmişti.

Yazıcıoğlu, 1987 yılında yine milletine hizmet için siyasete kaldığı yerden devam ederek Milliyetçi Çalışma Partisinin (MÇP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

MÇP'DEN AYRILDIKTAN SONRA BBP'Yİ KURDU

Yazıcıoğlu, 1991 yılında yapılan genel seçimlerde Sivas'tan milletvekili seçilmiştir. 1992 yılında "Siyasi anlayışımız uyuşmuyor" diyerek bir grup arkadaşıyla MÇP'den ayrılan Yazıcıoğlu, 1993 yılında Kurucu Genel Başkanı olduğu Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kurdu.

Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP'la yaptıkları ittifakla yeniden Meclis'e girmiş ve 1996 yılında ANAP'tan istifa ederek BBP'ye döndü.

BBP'nin seçimi protesto etmesi nedeniyle partiden istifa eden Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçilmiş ve TBMM'ye girerek seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini tekrar devraldı.

İLK KEZ KİRALADIKLARI HELİKOPTER DÜŞTÜ

2009 yılında yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak mitinge katılan Muhsin Yazıcıoğlu, "Hazine'den yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." dedi.

Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalına düştü.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'in cenazesi, kazadan 48 saat sonra köylüler tarafından Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009 tarihinde Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlanan Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.