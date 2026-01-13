Devlet Bahçeli, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı

- Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ve heyeti, MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
- Bahçeli, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması hakkında bilgilendirilirken prestij kataloglarını inceledi ve hatıra fotoğrafları çekildi.
- Görüşmede Bahçeli, fotoğraf makinesi ile heyetin fotoğrafını çekerek renkli anlar yaşattı.
Ankara'da dikkat çeken kabul...
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Rıza Özel’in başkanlığındaki heyet, MHP Genel Merkezi’nde MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Görüşmede, derneğin 1984 yılından bu yana yürüttüğü faaliyetler, basın fotoğrafçılığının mesleki sorunları ile Türkiye’nin görsel hafızasına katkı sunan projeler ele alındı.
FOTOĞRAFÇILIK YARIŞMASINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ
Görüşmede MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye, 'Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması' hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, yarışmaya ait bugüne kadar yayımlanan prestij kataloglarını inceleyerek TFMD heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
FOTOĞRAF MAKİNESİNİ ELİNE ALDI
Öte yandan görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, Bahçeli'nin fotoğraf makinesini eline alarak heyetin fotoğrafını çektiği görüldü.
Oluşan renkli görüntüler objektiflere yansıdı.
BAHÇELİ'YE HEDİYE TAKDİM EDİLDİ
Objektifin sembolik olarak el değiştirdiği buluşmada, geçmiş yıllarda 'Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri' kapsamında ödül alan foto muhabiri Mehmet Aslan’ın Rize’nin Pokut Yaylası’nda çektiği fotoğraf, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye hediye edildi.