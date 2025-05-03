Devlet Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü için yazılı bir mesaj yayınladı.

Mesajında milliyetçiliğin her alanda gerekli olduğunu söyleyen Bahçeli, faşizmle milliyetçiliği aynı anda görmenin cahillik olduğunu da belirtti.

"81 yıl evvel milliyetçiliği gönüllerinde bayraklaştıran bir avuç cesur dava insanı; inancın ve iradenin timsali olarak sivrilmekle beraber karanlıkları yaran fikir ve eylem aydınlığının burcu olarak serpilmişlerdir. Eziyet, zulüm, çile ve cefaya direne direne muazzam bir mücadele ruhunun da mümessili olmuşlardır." sözleriyle açıklamasına başlayan Bahçeli, devamında şöyle dedi;

"DEMOKRATİK VE HÜRRİYET TEMELLİ ÇAĞRILAR"

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in de aralarında bulunduğu 23 şuurlu Türk milliyetçisi gayri milli akım ve aklın senaryolarına tarih, kültür ve milli değerlerin imkân ve ilhamıyla karşı çıkmış, karşı durmuşlardır.



Bu ahlaki duruşun doğal ve doğru sonucu olarak baskı, dayatma ve tahakküm sarmalını reddetmişlerdir. Sivil nitelikli, demokratik menşeli ve hürriyet temelli çağrılarıyla milliyetçiliğin halkla buluşmasında mühim rol oynamışlardır.



Yarım metrekarelik tabutluklarda Türk milliyetçilerine yapılan işkenceler, onların Türk vatanına bağlılıklarını, Türk milletine sevdalarını azaltamamış, bilakis daha da kamçılamış, daha da yüreklendirip güçlendirmiştir.

"FAŞİZMLE MİLLİYETÇİLİĞİ AYNI GÖRMEK CAHİLLİK"

1940’lı yılların kamplaşmış toplum, taşlaşmış yönetim yapısında; aklı, hakkı, irfanı ve ideali temsil eden milliyetçiliğin soylu isimleri, sonraki nesiller için elbette hedef, heyecan ve hürmet kaynağı olmuşlardır. Maksat ve muratları oldukça marazi, bir o kadar da mahsurlu olan kimi siyasi ve ideolojik çevrenin milliyetçiliği ırkçılıkla aynı kategoriye sokmaya; tektipleştirici, daraltıcı ve boğucu bir yapıda göstermeye devam ettikleri gözlemlenmektedir.



Faşizmle milliyetçiliği, ırkla milleti bir ve aynı görmek, bu puslu alanda Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek niyetiyle fırsat kollamak en hafif tabirle cahillik ve milletin ruh köküne yabancılaşmaktır.



Milliyetçiliğin birleştirici, bütünleştirici ve tamamlayıcı vasfını itiraf edemeyenler, dinamik ve gelişmeye açık yönünü kabullenemeyenler milli varlık, milli kimlik, milli değer hükümlerinden aşırı rahatsızlık duyan kozmopolit zihniyetli küreselleşme havarileridir. Milliyetçilik geleceğin rehberi, içinde bulunduğumuz çağın eskimeyecek vizyonu, milletin yegane güvencesi, ekonomik gelişmenin motoru, demokrasi ve özgürlüklerin teşvikçisi, teminçisi ve tedarik mihveridir.



Milliyetçilik, millete mensubiyet ve sevdanın düşünce kalıbına dökülen muazzez mecmuu olmasının yanında çağdaş, modern ve insana ait olan değerleri önceliğine alan, önemli addeden, bunları sonsuzluğun ufuk çizgisiyle buluşturmayı amaç edinen birlikte yaşama ve kardeşlik projesidir.

"DAVA VE ÜLKÜ ŞEHİTLERİMİZİ MİNNET HİSLERİMLE YAD EDİYORUM