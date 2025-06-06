Devlet Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine bayram ziyareti

AA
Devlet Bahçeli, bu bayramda da geleneği bozmadı.
MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti.
KARANFİL BIRAKTI, SU DÖKTÜ
Bahçeli, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş’in kabrine karanfil bıraktı ve bakır ibrikle su döktü.
ÜLKÜ OCAKLARI'NA ZİYARET
Bahçeli, anıt mezarını ziyaretinin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçti.
PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI
Burada partililerle bayramlaşan Bahçeli, vakıf temsilcileriyle sohbet etti.
Bahçeli, programın sonunda vakıf temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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