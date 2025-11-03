Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Osmaniye'ye "Murat Kurum Bey Mahallesi" kurulacak.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinden elini çekmiyor.

Deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşların her ihtiyacını da hemen karşılayan Bakan Kurum, bölgede vatandaşların gönlünde taht kurmuş durumda.

Depremin etkilediği kentlerde yürüttüğü özverili çalışmalar nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’u fahri hemşehrileri ilan eden Osmaniye Belediyesi, yeni bir karar daha aldı.

"MURAT KURUM BEY MAHALLESİ" KURULACAK

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öneri ve talimatlarıyla Bakan Kurum’un ismiyle yeni bir mahalle kurulması için harekete geçtiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmaniye Belediye Başkanı Çenet, ‘Murat Kurum Bey Mahallesi’ adıyla bir mahallenin kurulacağını duyurdu.

MURAT KURUM TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Çenet’in mesajını alıntılayan Bakan Kurum da Osmaniyelilere teşekkür etti.

Bakan Kurum, “6 Şubat Asrın Felaketinde yara alan Osmaniye’mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşehrilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz.

Bu çabanın Osmaniye’miz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum.

Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum.

Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum.” mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 5 İLİN FAHRİ HEMŞEHRİSİ

Deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle daha önce Gaziantep, Malatya, Hatay ve Elazığ’ın fahri hemşehrisi ilan edilen Murat Kurum’a, Osmaniye Belediye Meclisi de geçen ay “Fahri Hemşehrilik Beratı” verme kararı almıştı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Bakan Kurum’u makamında ziyaret ederek beratı kendisine takdim etmişti.