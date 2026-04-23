Devlet Bahçeli'ye 'Demirtaş' sorusu: Siz bizi tanımıyorsunuz

Siyasiler Meclis'te toplandı...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis tören salonunda resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ SORULDU

Burada gazetecilerin sorularına yanıtlayan Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Bahçeli'ye daha önceki 'Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına' sözleri hatırlatılarak Cezaevindeki HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi ile ilgili beklentisi soruldu.

"SİZ BİZİ TANIMIYORSUNUZ, SÖZÜMÜZ SÖZDÜR"

Bahçeli soruya yanıt olarak "Siz bizi tanımıyorsunuz.

Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DEĞİNDİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan MHP Lideri, "Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur, partiler raporlarını verdiler.

Yetkinin Meclis'te olması lazım." dedi.