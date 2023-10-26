Dilan Polat ve Engin Polat’a ait iş yerlerine baskın: Arama yapılıyor Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde arama yapıldığı bildirildi

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ensonhaber.com

Türkiye’nin gündem konularından biri de Dilan Polat…

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında yer alıyor.

Yargı harekete geçti

Lüks yaşantısını gözler önüne seren Polat Ailesi hakkında yargı harekete geçti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Polat Ailesi soruşturması hakkında basın açıklaması yapılmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bakan Tunç son durumu aktardı

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise süreçle ilgili detayları paylaşmıştı.

Suç örgütlerine ve özellikle basında geniş yer bulan Polat ailesine yapılan operasyonlarla ilgili soruyu cevaplayan Tunç, MASAK raporları çerçevesinde soruşturmanın süratle tamamlanacağını belirtti.

"Yargı her türlü suçun üzerine kararlılıkla gider"

Özellikle sosyal medyada yargının konuya duyarsız kaldığı yönündeki eleştirilere tepki gösteren Tunç, yargının her türlü suçun üstüne gittiğini kaydetti.

İş yerlerine baskın

Bugün ise yaşanan süreçle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Dilan Polat ve Engin Polat'a ait iş yerlerine baskın düzenlendi.

Maliye ekipleri arama yapıyor

Maliye ekipleri Engin Polat ve Dilan Polat'a ait şirketlerin dijital materyallerine el koydu.

Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.