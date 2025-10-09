Dışişleri: 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu'nun yaptığı canlı yayınlarda, İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu ve ardından gemilere müdahale edildi.

Bu gemilerde bulunan milletvekillerinin durumu da merak ediliyordu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in el koyduğu filolara ait teknelerde bulunan milletvekillerine ilişkin açıklama yaptı.

"MİLLETVEKİLLERİMİZ BUGÜN DÖNEBİLİR"

3 milletvekilinin bugün Türkiye'ye dönebileceğini aktaran kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirilmişlerdir.

Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden hava yoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır. Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürülmüşlerdir.

"TÜM TEDBİRLER ALINIYOR"

Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır."